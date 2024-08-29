Gaziantep'te düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Sarısalkım Mahallesi'ndeki düğünde çıkan kavgada damadın darbedilmesiyle ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, yaptıkları incelemede, damat Y.K. ile M.O. arasında çıkan tartışma sonrası yakınlarını çağırarak damadı darbeden M.O. Z.P, İ.H.O, M.O, G.O, M.O.O. ile S.O'yu yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı.
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