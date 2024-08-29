Araban'da öğrenciler huzuevini ziyaret etti
Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenciler, huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenciler, huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından Okul Destek Projesi kapsamında öğrenciler, huzurevinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.
Ziyaret sonrası öğrenciler vatandaşlara çiçek hediye etti.
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