Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te protokol üyelerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla il protokolü kutlama mesajı yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te protokol üyelerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla il protokolü kutlama mesajı yayınlandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, 30 Ağustos'un, "Ya İstiklal, ya ölüm"den başka seçeneği kalmayan bir milletin genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile tek yürek, tek bilek olarak düşmanı toprağından silip attığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 30 Ağustos'un tarihin altın sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

        Fedaioğlu, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milletimizin azim, cesaret ve vatan sevgisiyle yazdığı, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ise milletin kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana gösterdiğini kaydetti.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak da Türk milletinin tarihin her döneminde adaletin, cesaretin ve medeniyetin bayraktarlığını yaptığını, bağımsızlığına olan inancıyla her türlü zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise mesajında, gözlerini kırpmadan canlarını ülke toprakları için feda eden şehit ve gazileri rahmetle anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle sonuçlandığını ve 102. yıl dönümünde büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutlanıldığını vurguladı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sunduğunu bildirdi.

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 30 Ağustos Zaferi ile Anadolu'nun bir kez daha ebedi yurt olarak tescillendiğinin altını çizdi.

        Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da 30 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

        Gaziantep Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise milli mücadelenin büyük zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'u kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?

        Benzer Haberler

        Gaziantep Valisi Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Tüfekle öldürülen Emir'in annesi: Çocuğumun tek suçu, sokakta oyun oynamakt...
        Tüfekle öldürülen Emir'in annesi: Çocuğumun tek suçu, sokakta oyun oynamakt...
        Araban'da öğrenciler huzuevini ziyaret etti
        Araban'da öğrenciler huzuevini ziyaret etti
        Gaziantep'te düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı
        Damat, kuzeni ve çalışanları tarafından kına gecesinde darp edildi
        Damat, kuzeni ve çalışanları tarafından kına gecesinde darp edildi
        Gaziantep'te fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
        Gaziantep'te fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü