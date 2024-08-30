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        İslahiye'de öğretmenlerin gönüllü açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, imam hatip lisesi öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:53
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        İslahiye'de öğretmenlerin gönüllü açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, imam hatip lisesi öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı.

        İslahiye Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için açılan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda gönüllü öğretmenler, 18 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı.

        Öğrencilerden 6'sı yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.

        Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, öğrencilere ise üniversite hayatlarında başarılar diledi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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