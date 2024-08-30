İslahiye'de öğretmenlerin gönüllü açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı

Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, öğrencilere ise üniversite hayatlarında başarılar diledi

İslahiye Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için açılan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda gönüllü öğretmenler, 18 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı.

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