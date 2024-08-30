Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen ürün satılan market kapatıldı

Gaziantep'te 3 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçen ürün satıldığı tespit edilen zincir marketlerin bir şubesi kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığı için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerdeki denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrasında zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: