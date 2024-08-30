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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen ürün satılan market kapatıldı

        Gaziantep'te 3 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçen ürün satıldığı tespit edilen zincir marketlerin bir şubesi kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:41
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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen ürün satılan market kapatıldı
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        Gaziantep'te 3 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçen ürün satıldığı tespit edilen zincir marketlerin bir şubesi kapatıldı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığı için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerdeki denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrasında zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zabıta ekiplerimizle yaptığımız denetimler sonrasında daha öncede son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubelerinin birini encümen kararı ile kapattık. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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