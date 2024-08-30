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        Nizip Belediye Başkanı Doğan, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe esnafıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:33 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:34
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        Nizip Belediye Başkanı Doğan, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe esnafıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        Doğan, Zafer Bayramı'nı kutladığı esnafa bayrak hediye ederek bu akşam Hatice Kübra Cami önünde başlayacak olan fener alayına davet etti.

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasını hedeflediklerini ve bu amaçla bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz öneme dikkat çekmek amacıyla ilçemizde bulunan esnaflarımıza şanlı Türk bayrağımızı hediye ettik. Şehrimizde bayram coşkusunun hissedilmesi amacıyla iş yerleri ve evler de bayraklarla süslendi. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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