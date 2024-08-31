Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Gaziantep ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar para, 22 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve bilgisayar kasası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.