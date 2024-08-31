Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamda ekipler, silahlı terör örgütü yanlısı televizyon kanalından bölücü terör örgütü mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını tespit ettikleri H.K'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandası yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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