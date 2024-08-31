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        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:03
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        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandası yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ekipler, silahlı terör örgütü yanlısı televizyon kanalından bölücü terör örgütü mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını tespit ettikleri H.K'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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