Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaz okulu şenlikleri düzenlendi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaz okulu şenlikleri düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim Kültür Vakfı desteğiyle kurulan Nurdağı Eğitim ve Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selamlama konuşmalarının ardından anasınıfı öğrencileri, oyun gösterisi sundu.
Mezuniyet belgeleri verilen minik öğrencilerin havaya kep fırlatmalarının ardından tören sona erdi.
Törene, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Kaya, protokol ve öğrenci velileriyle vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.