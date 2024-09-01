Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaz okulu şenlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaz okulu şenlikleri düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim Kültür Vakfı desteğiyle kurulan Nurdağı Eğitim ve Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Selamlama konuşmalarının ardından anasınıfı öğrencileri, oyun gösterisi sundu.

        Mezuniyet belgeleri verilen minik öğrencilerin havaya kep fırlatmalarının ardından tören sona erdi.

        Törene, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Kaya, protokol ve öğrenci velileriyle vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
        Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sakatlanan Bitok'u hastanede ziyaret ett...
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sakatlanan Bitok'u hastanede ziyaret ett...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep Valiliği'nden törende Atatürk posterinin olmadığı iddiasına ilişk...
        Gaziantep Valiliği'nden törende Atatürk posterinin olmadığı iddiasına ilişk...