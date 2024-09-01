Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim Kültür Vakfı desteğiyle kurulan Nurdağı Eğitim ve Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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