Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı.

Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşatan Mahmut Bozteke için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Tebrikleri kabul eden milli sporcu, havalimanı önünde kendisini davul zurna eşliğinde karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Bozteke, altın madalya aldığı için gururlu olduğunu söyledi.

Bozteke, "Tabii bu madalyanın görünen yüzü, bunda çoğu insanın desteği var. Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın çok büyük destekleri var. Bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Karşılama törenine Bozteke'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.