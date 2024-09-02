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        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:00
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        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı.

        Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşatan Mahmut Bozteke için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

        Tebrikleri kabul eden milli sporcu, havalimanı önünde kendisini davul zurna eşliğinde karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.

        Gazetecilere açıklama yapan Bozteke, altın madalya aldığı için gururlu olduğunu söyledi.

        Bozteke, "Tabii bu madalyanın görünen yüzü, bunda çoğu insanın desteği var. Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın çok büyük destekleri var. Bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

        Karşılama törenine Bozteke'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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