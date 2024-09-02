Gaziantep ve Şanlıurfa'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Sıralarına oturan öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle tanıştı.

Şanlıurfa'da 139 bin 902 okul öncesi ve birinci sınıf öğrencisi okulla tanıştı.

Kentte okul öncesi 33 bin 390 ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi 64 bin 375 öğrenci, uyum derslerine başladı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

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