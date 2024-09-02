Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni adli yıl törenle başladı

        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni adli yıl törenle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Adliye Binası'ndaki Baro Başkanlığında gerçekleştirilen törende, yeni yılda da hukukun üstünlüğünü savunacaklarını söyledi.

        Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak birçok konuda çalışma yaptıklarını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

        "Hukuk, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzenidir, dolayısıyla talebimiz topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir. Yargı sistemimizin sorunları karşısında, yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz."

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem soruşturmaları kapsamında yoğun bir adli süreç geçirildiğini dile getirdi.

        Söz konusu soruşturmalar kapsamında 35 dosya hariç tüm dosyaların bilirkişi raporlarının hazırlandığına dikkati çeken Tiryaki, "Depremle alakalı dosyalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacağız." dedi.

        Adliyenin fiziki alan problemini çözmek için girişimlerinin devam ettiğini belirten Tiryaki, kente tayini çıkan hakim ve savcıların barınma sorununu ortadan kaldırmak için lojman yapılacağı bilgisini verdi.

        Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası oluşan dosya birikmelerini azaltarak yeni adli yılı geçireceklerini söyleyen Tiryaki, "Açılışını yaptığımız yeni adli yılda normalleşmeyi 2025 yılının sonuna kadar tamamlayarak vatandaşımıza adil, tarafsız, bağımsız, vicdani soruşturmalar ve kovuşturmaların yürütüldüğü bir sürece başladık. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ve Baro Başkan Yardımcısı Neval Tanrıverdi de yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

        Törene, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, adliye binasında yapılan törende, yeni yılda da hukukun üstünlüğünü savunacaklarını söyledi.

        Hukukun adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğunu vurgulayan Doğan, "2024-2025 Adli Yılı'nı, yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil yurttaşların adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı

        Benzer Haberler

        Güneydoğu'nun ağustos ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Güneydoğu'nun ağustos ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Gaziantep ve Şanlıurfa'daki okullarda uyum eğitimi başladı
        Gaziantep ve Şanlıurfa'daki okullarda uyum eğitimi başladı
        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı
        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Gaziantep'te törenle karşılandı
        Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi
        Nurdağı'nda yaz okulu şenlikleri düzenlendi
        Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
        Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı