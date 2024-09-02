Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni adli yıl törenle başladı

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Adliye Binası'ndaki Baro Başkanlığında gerçekleştirilen törende, yeni yılda da hukukun üstünlüğünü savunacaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak birçok konuda çalışma yaptıklarını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Hukuk, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzenidir, dolayısıyla talebimiz topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir. Yargı sistemimizin sorunları karşısında, yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz."

Adliyenin fiziki alan problemini çözmek için girişimlerinin devam ettiğini belirten Tiryaki, kente tayini çıkan hakim ve savcıların barınma sorununu ortadan kaldırmak için lojman yapılacağı bilgisini verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası oluşan dosya birikmelerini azaltarak yeni adli yılı geçireceklerini söyleyen Tiryaki, "Açılışını yaptığımız yeni adli yılda normalleşmeyi 2025 yılının sonuna kadar tamamlayarak vatandaşımıza adil, tarafsız, bağımsız, vicdani soruşturmalar ve kovuşturmaların yürütüldüğü bir sürece başladık. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ve Baro Başkan Yardımcısı Neval Tanrıverdi de yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.