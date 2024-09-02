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        Araban Kaymakamlığı engelli vatandaşın evini boyattı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın evi boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:01
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        Araban Kaymakamlığı engelli vatandaşın evini boyattı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın evi boyandı.

        Araban ilçesi merkezinde yaşayan iki çocuk babası engelli V.C'nin evine İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, hane ziyareti gerçekleştirdi.

        Eşi ve 2 çocuğu ile yaşadığı evin sağlıksız bir ortam olduğunu gören İşçimen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşın evini boyattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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