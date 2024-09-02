Gaziantep'te aracıyla köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

Sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün H.P. olduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sürücünün aracıyla köpeğe çarpıp kaçması üzerine çalışma yürüttü.

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