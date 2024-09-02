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        Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:41 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:41
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        Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi.

        Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan Samet Can Yıldırım'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'nden alınan cenaze, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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