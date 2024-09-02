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        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:15 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:15
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        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda, Kerim B. yönetimindeki 27 AVK 733 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Fırat B. (16), ambulanslarla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Kerim B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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