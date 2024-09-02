Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Fırat B. (16), ambulanslarla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda, Kerim B. yönetimindeki 27 AVK 733 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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