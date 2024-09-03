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        GAÜN'de beslenme ve diyetetik alanında iki laboratuvar açıldı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), beslenme ve diyetetik alanında Beslenme İlkeleri Laboratuvarı ve Besin Kimyası Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:40
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        GAÜN'de beslenme ve diyetetik alanında iki laboratuvar açıldı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), beslenme ve diyetetik alanında Beslenme İlkeleri Laboratuvarı ve Besin Kimyası Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

        Baboratuvarlarla Gaziantep'in gastronomi kültürünü sağlık alanıyla birleştirerek akademik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor

        Açılışta konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, açılan yeni alanlarla üniversiteyi büyütmeye gayret ettiklerini söyledi.

        Gastronomi kentini daha da ileriye taşımak amacıyla çalışma yaptıklarını aktaran Özaydın, "Beslenme alanında açtığımız yeni laboratuvarla bilim insanlarımız için araştırma ve geliştirme imkanları sunuyoruz. Bu laboratuvarlar, hem bilimsel çalışmalara katkı sağlamak hem de şehrimizin zengin gastronomi kültürünü daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir adım olarak hayata geçirildi." dedi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat da laboratuvarların hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu ise kente böyle bir hizmeti kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenay Görücü Yılmaz da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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