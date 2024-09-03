GAÜN'de beslenme ve diyetetik alanında iki laboratuvar açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), beslenme ve diyetetik alanında Beslenme İlkeleri Laboratuvarı ve Besin Kimyası Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

Baboratuvarlarla Gaziantep'in gastronomi kültürünü sağlık alanıyla birleştirerek akademik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor

Açılışta konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, açılan yeni alanlarla üniversiteyi büyütmeye gayret ettiklerini söyledi.

Gastronomi kentini daha da ileriye taşımak amacıyla çalışma yaptıklarını aktaran Özaydın, "Beslenme alanında açtığımız yeni laboratuvarla bilim insanlarımız için araştırma ve geliştirme imkanları sunuyoruz. Bu laboratuvarlar, hem bilimsel çalışmalara katkı sağlamak hem de şehrimizin zengin gastronomi kültürünü daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir adım olarak hayata geçirildi." dedi.