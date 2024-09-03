İslahiye'de aranan 31 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliyi yakaladı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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