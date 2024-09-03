İslahiye'de aranan 31 şüpheli yakalandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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