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        İslahiye'de aranan 31 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:20
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        İslahiye'de aranan 31 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliyi yakaladı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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