Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pul biber üretimi istihdama da katkı sağlıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 26 bin dekar alanda üretilen biberler, işçiler tarafından fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüştürülüyor.

Hasadın ardından acı biberlerin aflatoksinden arındırılması için çöpünün çekilmesi olarak nitelendirilen temizleme işlemi yapılıyor.

Güneşte doğal ortamda kurutulan biberler fabrikalarda işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, çoğu kadınlardan oluşan 7 ila 8 bin kişinin alanlarda ve fabrikalarda biber temizleme işinde çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

İslahiye’de biber fabrikası sahibi Ökkeş Köse de ilçede hasadı devam eden biberleri pul bibere dönüştürerek ekonomiye katkı sağladıklarını ifade etti.

Köse, üretilen pul biberin iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satıldığını söyledi.

Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu aktaran Köse, merdiven altı diye tabir edilen üretimlerin de sektöre zarar verdiğini sözlerine ekledi.