Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Y.G (25) idaresindeki 35 BLG 026 plakalı motosiklet Hatay Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Y.D, (24) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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