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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:45
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, O.B. ile A.O.B'ye ait iş yerine düzenledikleri operasyonda, 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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