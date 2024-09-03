Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, O.B. ile A.O.B'ye ait iş yerine düzenledikleri operasyonda, 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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