Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesindeki bir evde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kırma tüfek, 947 fişek, 17 şarjör, 3 bıçak ve 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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