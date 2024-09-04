Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kırma tüfek, 947 fişek, 17 şarjör, 3 bıçak ve 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesindeki bir evde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti.

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