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        Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:33
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        Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesindeki bir evde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kırma tüfek, 947 fişek, 17 şarjör, 3 bıçak ve 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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