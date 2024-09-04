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        Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te bir firma tarafından geliştirilen yazılım sayesinde çiftçinin lisanslı depoya koyduğu ürünler, sanal pazarda satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:25
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        Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te bir firma tarafından geliştirilen yazılım sayesinde çiftçinin lisanslı depoya koyduğu ürünler, sanal pazarda satışa sunuluyor.

        Lisanslı depolarda saklanan ürünlerin internet ortamında kota edilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep'te girişimci Beyazıt Kölemen bir yazılım geliştirmeye karar verdi.

        Kölemen, Teknopark'tan aldığı destekle hazırladığı projeyle, lisanslı depoları, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu (MKK), Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO), Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası'nı (TURİB) ve Takasbank'ı sisteme entegre etti.

        Sistem sayesinde lisanslı depoda saklanan ürünler, hasat dönemi, yetiştiği bölge ve kalitesine göre sınıflandırılarak elektronik pazarda satışa sunuluyor.

        Firma sahibi Beyazıt Kölemen, AA muhabirine, Avrupa'da ve Amerika'da benzer şekilde sistemin kullanıldığını, Türkiye'de ise şu anda 100'ün üzerinde lisanslı deponun sisteme entegre olarak çalıştığını söyledi.

        Sistemi 6 kişilik ekiple geliştirdiklerini anlatan Kölemen, "7 yıldır her geçen gün üzerine koyarak geliştiriyoruz. Şu anda yaklaşık 5 milyon tonluk bir ürünün işlenmesi, depolanması ve Borsa İstanbul'a kota ettirilmesiyle ilgili süreçlerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yeni yeni oturan bir sistem, her geçen gün yeni depo ekleniyor. Yakın bir zamanda açılacak depolarla sayının 400, 500'ü bulmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        - Tüketici istediği kalitede ürünü bulabiliyor

        Ürünlerin sistem üzerine belli bir sınıflandırılmaya tabi tutulduğunu aktaran Kölemen, çalışmayı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Kölemen, şunları kaydetti:

        "Türkiye Standartları Enstitüsü'nün belirlediği standartlar çerçevesinde birçok tarımsal ürün burada belirli kalite kriterlerinden geçerek, doğru bir süreç sonrası ürün depolanıyor. Önceden çiftçiler sıra bekliyor ve yoğunluk oluyordu. Ürünü devlet dışında bir yere satmak istediğinde standart sorunları çıkıyordu. Hangi şartlarda nasıl bir yerde beklediği belirsizdi. Sistem şu an bunları tamamen güvence altına aldı. Çiftçi istediği yere ürünün satışını yapabiliyor. Örnek veriyorum Van'ın herhangi bir ilçesinde yetişen ürünün kalitesini tüm Türkiye'den sistem üzerinden anlık olarak takip edebiliyoruz. İstanbul'dan bir şirket, Diyarbakır'dan bir ürün almak istediğinde o ürünün kalitesini ve kriterlerini her yerden anlık olarak görüyor. Buğday için kaçıncı sınıf, yöresi neresi ve hasat zamanı ne zaman gibi kriterlerle Borsa İstanbul'un verdiği Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bir bankayla entegre çalışıyoruz. Ürünleri elektronik ürün senedi dediğimiz belgeye dönüştürebiliyoruz."

        Kölemen, geliştirilen sistem sayesinde çiftçi ve alıcıların yurt dışında bulunan sistemlere bir ihtiyacı kalmadığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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