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        Gaziantep'te sofralık pul biber üreten işletmelere denetim

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:50
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        Gaziantep'te sofralık pul biber üreten işletmelere denetim
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        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi gerçekleştirilen işletmelerde denetim yaparak, uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmada bulundu.

        Pul biber üretiminde sağlıksız ve diğer katkı maddeleri kullananlara fırsat verilmeyeceğini ifadeden ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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