Gaziantep'te depremzede çocuklar için sünnet şöleni

Programa hayırsever grup temsilcisi Mine Kapı, grup üyeleri Remziye Dokur ve Dr. Mehmet Çoban ile aile fertleri katıldı.

Çocuklar daha sonra sünnet olmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan “Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzede 22 çocuk için Nurdağı Cami Meydanı'nda toplu sünnet şöleni düzenledi.

–Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 22 depremzede çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.