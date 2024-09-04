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        Gaziantep'te kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:12
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        Gaziantep'te kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

        Halilbaş Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Ö.Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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