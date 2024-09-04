Gaziantep'te kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Halilbaş Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Ö.Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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