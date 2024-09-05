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        Gaziantep'te ATM dolandırıcısı yakalandı

        Gaziantep'te banka ATM'lerinden para çekmek isteyen 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:49
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        Gaziantep'te ATM dolandırıcısı yakalandı
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        Gaziantep'te banka ATM'lerinden para çekmek isteyen 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATM'lerde vatandaşları dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, banka ATM'lerinen para çekmek isteyen 4 kişiyi 28 bin 755 lira dolandıran şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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