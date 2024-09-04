Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'teki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Halilbaş Mahallesi'nde dün, İ.A. yönetimindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobilin, Ö.Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan E.A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.A'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

        Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Araban Sarımsağı İşleme ve Paketleme Tesisi'nde sona doğru
        Araban Sarımsağı İşleme ve Paketleme Tesisi'nde sona doğru
        Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
        Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
        Gaziantep'te ATM dolandırıcısı yakalandı
        Gaziantep'te ATM dolandırıcısı yakalandı
        Gaziantep'te otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralan...
        Gaziantep'te otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralan...