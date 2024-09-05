Araban Sarımsağı İşleme ve Paketleme Tesisi'nde sona doğru

Araban ilçesinde yapımı süren Araban Sarımsağı İşleme ve Paketleme Tesisi inşaatında sona gelindi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesince Araban Sarımsağı İşleme ve Paketleme Tesisinin yapımı için imzalanan protokol kapsamında başlanan inşaatta çalışmalar sürüyor.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere, Dağdancık bölgesinde faaliyete geçecek olan tesisin sarımsak üreticilerine önemli katkıları olacağını söyledi.

Projeyle bölgeye önemli kazançlar sağlanacağını aktaran Özdemir, "Tesis bu ürünlerden daha fazla yararlanılması, yerel çeşitlerin korunması, bölgeye özgü çeşitleri çoğaltmak ve sarımsak ürünlerinin hijyenik şartlarda üretiminin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacak." dedi.