Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki 34 KS 7182 plakalı kamyonet, Hisaraltı mevkisinde E.L'nin kullandığı 74 AL 982 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle yolculardan Y.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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