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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:06
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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 34 KS 7182 plakalı kamyonet, Hisaraltı mevkisinde E.L'nin kullandığı 74 AL 982 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle yolculardan Y.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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