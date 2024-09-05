Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Trafik polisleri ise yolda kalan bazı araçları çekici yardımıyla kaldırdı.

İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

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