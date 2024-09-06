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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:47
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerinin üretimi ve ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda bazı arazi ve evlerde arama yapan ekipler, 214 kök kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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