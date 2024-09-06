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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde laparoskopi yöntemiyle kanser tedavisi

        Gaziantep'te 2 ay önce kolon kanseri teşhisi konulan 58 yaşındaki Hülya Bakır, laparoskopi yöntemiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:06
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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde laparoskopi yöntemiyle kanser tedavisi
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        Gaziantep'te 2 ay önce kolon kanseri teşhisi konulan 58 yaşındaki Hülya Bakır, laparoskopi yöntemiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hülya Bakır, saç dökülmesi ve kabızlık şikayetiyle başvurduğu Aile Sağlığı Merkezinde yapılan testle kolon kanseri olduğunu öğrendi.

        Tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesine başvuran Bakır'ın gastroenteroloji kliniğinde yapılan tetkikler sonucu yaklaşık 2 ay önce cilt üzerinde büyük kesiler açmaksızın karın boşluğu ve pelvis içerisine doğal deliklerden ulaşılmasını sağlayan cerrahi teknik olan laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

        Sağlığına kavuşan ve hastaneden taburcu olmaya hazırlanan Hülya Bakır, AA muhabirine, ameliyatının laparoskopik yöntemle yapılmasından dolayı hiç ağrısının olmadığını ve sürecin çok rahat geçtiğini söyledi.

        30 yıla aşkın süredir sigara içtiğini ve kendisine doktorların içme demesine rağmen dinlemediği için pişman olduğunu anlatan Bakır, "Bana doktorlarım çok söyledi içme diye. Dinlemedim ve içtim, lütfen sigara içmeyin. Ben kendime ve doktoruma söz verdim. Tekrar dünyaya gelemeyeceğiz, onun için asla ağzıma koymayacağım. Eğer erken teşhis olmasa belki de bu hastalıktan kurtulamayacaktım. Çocuklarıma, torunlarıma kavuşmak istiyorum. Ben çok mutluyum, Allah'ın sayesinde şu an çok iyiyim. Sigara beni mahvetti, ben bile bile yaptım. O kadar pişmanım ki geç kaldım. Yeniden bir hayata başlayacağım ve içmeyeceğim. Hayatımı yaşayacağım." diye konuştu.

        - Tedavi hakkında

        Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Uylaş ise doğum kanalını kullanarak hastalıklı parçayı çıkardıklarını, laparoskopi olarak adlandırılan bu yöntemin kalın bağırsak ameliyatlarında yapılabildiğini ve hastanın kısa sürede normal yaşamına dönebildiğini anlattı.

        Uylaş, kanser tanısının kansızlık ve anemiyle, gaitada gizli kan sonrası kolonoskopi yapılmasıyla ortaya çıktığını anlatarak, "45 yaş üstü tüm hastalarımıza biz tarama kolonoskopisini önermekteyiz. En azından gaitada gizli kan teşhisi yapılması, kanserin erken teşhisi için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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