Gaziantep Şehir Hastanesi'nde laparoskopi yöntemiyle kanser tedavisi

Gaziantep'te 2 ay önce kolon kanseri teşhisi konulan 58 yaşındaki Hülya Bakır, laparoskopi yöntemiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hülya Bakır, saç dökülmesi ve kabızlık şikayetiyle başvurduğu Aile Sağlığı Merkezinde yapılan testle kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesine başvuran Bakır'ın gastroenteroloji kliniğinde yapılan tetkikler sonucu yaklaşık 2 ay önce cilt üzerinde büyük kesiler açmaksızın karın boşluğu ve pelvis içerisine doğal deliklerden ulaşılmasını sağlayan cerrahi teknik olan laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlığına kavuşan ve hastaneden taburcu olmaya hazırlanan Hülya Bakır, AA muhabirine, ameliyatının laparoskopik yöntemle yapılmasından dolayı hiç ağrısının olmadığını ve sürecin çok rahat geçtiğini söyledi.

30 yıla aşkın süredir sigara içtiğini ve kendisine doktorların içme demesine rağmen dinlemediği için pişman olduğunu anlatan Bakır, "Bana doktorlarım çok söyledi içme diye. Dinlemedim ve içtim, lütfen sigara içmeyin. Ben kendime ve doktoruma söz verdim. Tekrar dünyaya gelemeyeceğiz, onun için asla ağzıma koymayacağım. Eğer erken teşhis olmasa belki de bu hastalıktan kurtulamayacaktım. Çocuklarıma, torunlarıma kavuşmak istiyorum. Ben çok mutluyum, Allah'ın sayesinde şu an çok iyiyim. Sigara beni mahvetti, ben bile bile yaptım. O kadar pişmanım ki geç kaldım. Yeniden bir hayata başlayacağım ve içmeyeceğim. Hayatımı yaşayacağım." diye konuştu.