GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarını uğurladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törende, mezun öğrenciler diplomalarını aldı.

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere yaşantılarında başarıla dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bundan sonra icra edecekleri diş hekimliği mesleği sadece okula edindikleri bilgilerle değil tüm ömür boyu bilgi ve becerilerini geliştirmeyi gerektiren bir meslek grubudur. Beşikten mezara kadar öğrenmek gerekir çünkü ilim, bilgi bunu gerektirir. Objesi insan olan sağlık personelinin, hekimlerimizin bu konudaki yükümlülüğü her zaman daha büyüktür. Bilgi ve becerilerini her zaman güncellemeleri gerek."