Arabanlı muhtarlar gezide buluştu

Muhtarlar, geziden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep'te bir araya gelen muhtarlar, 25 Aralık Panorama Müzesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Galle Park ve Gaziray projesini inceledi.

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