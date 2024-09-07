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        ALG Spor yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:31
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        ALG Spor yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden ALG Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu adeta sil baştan yeniden oluşturdu.

        Teknik direktör Hilmi Bugüner ile yola devam eden Gaziantep temsilcisi, 15 yeni oyuncu ile el sıkıştı.

        Sezon hazırlıklarını Gaziantep'te yapan ALG Spor, 2024-2025 sezonunun ilk maçında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

        Teknik direktör Hilmi Bugüner, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da başladıklarını ve aralıksız devam ettiklerini söyledi.

        Transfer dönemini çok verimli geçirdiklerini belirten Bugüner, "Transferlerimiz çok yerinde ve zamanında oldu. Çok çabuk adapte olup kaynaştılar. Fiziksel olarak iyi oldukları için geri kalanını kolay hallettik. İstediğimiz her noktaya takviyeler yaptık. Sabırsızlıkla maçların başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Tek hedefimiz kesinlikle şampiyonluk"

        Değerli ve karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarını aktaran Bugüner, şöyle devam etti:

        "ALG Spor olarak tek hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Bu yarışın içinde son ana kadar kalıp ipi göğüslemek istiyoruz. Çok uzun süre ağır antrenmanlar yaptık sıcak havada. Ama hepsi hedefe odaklanmış ve neleri hedeflediklerimizi bildikleri için üst düzey katkı verdiler. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Fizik olarak yeterli olduğumuzu düşünüyorum, mental olarak da onları en iyi şekilde hazırlıyoruz. Şampiyonluğa oynamak sadece fiziksel yeterliliğe sahip olmak değildir. Mental olarak bir çok zorlu maça çıkacağız. Bizim için her ikisi de çok önemli."

        - Damla Bozyel: "Yeni bir takımız"

        Takımın stoperlerinden Damla Bozyel ise geçen sezonu talihsiz şekilde 6. sırada bitirdiklerini ve kendileri için kötü bir dönem olduğunu dile getirdi.

        Takıma çok fazla yeni oyuncunun dahil olduğunu aktaran Bozyel, şunları kaydetti:

        "Yeni bir takımız. Sezonu diğer takımlara göre erken açtık. Bunu avantaj olarak kullandık. Antrenmanlardan yediğimiz yemeğe kadar her anımız şampiyonluk parolasıydı. Geçen seneye göre farklı bir ALG göstermek istiyoruz. Daha çok topa hakim olan hücum yapan rakibe üstünlük kuran bir takım olmak istiyoruz. Bunu ilk maçta ortaya koymaya çalışacağız. İyi bir sezon başlangıcı yapmak istiyoruz. Galibiyet parolasıyla başlayacağız. Bundan sonraki tüm maçlara öyle çıkacağız ama ilk maçlar çok önemli bizim için."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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