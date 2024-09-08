Gaziantep'te yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Bu kapsamda durdurulan minibüs ve motosiklet sürücüsü H.H. ve A.D. gözaltına alındı.

Ekipler, ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir ile götürüldüğünün ihbarının alınması üzerine, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yol kontrol noktasında çalışma yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ile Nurdağı ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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