Gaziantep'te av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği kişi öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği genç öldü.

Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Caddesi üzerinde bir iş yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen şüpheli, iddiaya göre elindeki av tüfeğini doldur boşalt yaptı.

Bu sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, Selim Maydonozoğlu'na (19) isabet etti.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Maydonozoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Maydonozoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.