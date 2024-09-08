Gaziantep'te kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü

Bu sırada bıçakla yaralanan Bozgeyik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları'nda bulunan bir site içerisinde M.S. ile S.S, alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

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