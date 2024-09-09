Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 31 AHN 601 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı karayolu İslahiye T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu yakınlarında M.Ç. idaresindeki 46 AGH 832 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki G.N.Ç. ve S.Ç, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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