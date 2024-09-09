Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Alanda yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, hilti, su çekme dinamosu, jenaratör, lamba, 30 metro kablo ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.

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