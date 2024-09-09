Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.

        Alanda yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, hilti, su çekme dinamosu, jenaratör, lamba, 30 metro kablo ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. ve S.B, karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        İslahiye'de İlköğretim Haftası kutlandı
        İslahiye'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında öğretmen ve öğrencilere yüzde 10 indi...
        Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında öğretmen ve öğrencilere yüzde 10 indi...
        Gaziantep'te kaçak kazıya 2 gözaltı
        Gaziantep'te kaçak kazıya 2 gözaltı
        Gaziantepli tamirci, evlerde anı olarak saklanan gramofonlara ses veriyor
        Gaziantepli tamirci, evlerde anı olarak saklanan gramofonlara ses veriyor
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 95 yaşındaki Kore gazisi, savaşta k...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 95 yaşındaki Kore gazisi, savaşta k...
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı