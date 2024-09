Gaziantep'te "intihar ve medya" konulu eğitimi programı düzenlendi

Gaziantep'te yerel basın temsilcilerine yönelik "intihar ve medya" konulu eğitim programı düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen programda, eğitim konusunun çok önemli olduğunu söyledi.

İntihar gibi toplumsal yaralara karşı mücadele etmek, yalnızca devletin değil medyanın ve her bir vatandaşın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği gibi, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, toplumun her bir bireyinin canı, sağlığı ve huzuru, bizler için en temel önceliktir. İntiharı önlemek, bu anlayışın bir gereğidir. Ancak bu konuda atılacak her adım, hassas ve bilinçli olmalıdır. Bu bağlamda medyanın rolü çok ama çok kritiktir. Medya, bu gibi hassas konularda yapacağı haberlerle intiharı önlemede dikkatli davranarak istenmeyen sonuçları engelleyerek, toplumu bilinçlendiren role sahiptir."