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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:26
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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hanifi Bolat'ın (18) kullandığı 27 ALE 494 plakalı motosiklet, İbni Sina Mahallesi Çevre Yolu'nda bariyere çarptı.

        Yola savrulan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Bolat'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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