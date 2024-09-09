Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hanifi Bolat'ın (18) kullandığı 27 ALE 494 plakalı motosiklet, İbni Sina Mahallesi Çevre Yolu'nda bariyere çarptı.
Yola savrulan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bolat'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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