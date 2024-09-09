Gaziantep'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
B.Y idaresindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda D.Ç. yönetimindeki 34 CZE 492 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K. ve U.E.Y. yaralandı.
Yaralılardan B.Y. ve aynı araçtaki A.K. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.Y. ile A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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