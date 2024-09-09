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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 20:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:27
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmanı Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara ile İskender Kaplan da izledi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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