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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisine, Narin Güran'ın isminin yaşatılması için önerge verildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:19
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisine, Narin Güran'ın isminin yaşatılması için önerge verildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge sunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1. birleşimi Başkanvekili Halil Uğur'un başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, İslahiye'deki depremzede çiftçilerden biber alımı ve Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi hakkında önerge sunuldu.

        AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Hamzaoğlu, depremden etkilenen İslahiye'de çiftçilere destek olunması için Büyükşehir Belediyesinin kırmızı biber almasına dair meclise sözlü önerge verdi. Önergenin meclis üyeleri tarafından gündeme alınması, oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, ilgili komisyonda görüşülecek.

        MHP Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı ise mecliste söz alarak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin bir çocuk kütüphanesine veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge verdi. Önergenin gündeme alınarak görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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