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        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:54
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        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarının konuşma yaptığı görüntülerle kendi fotoğrafını birleştirerek hazırladığı videoları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı.

        Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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