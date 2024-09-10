Gaziantep'te kadın kursiyerlerin eserleri sergide satışa sunuldu

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin el sanatları kurslarına katılan kadınların hazırladığı eserler sergilendi.

Belediyenin filografi, ebru ve hüsn-i hat kurslarına katılan 180 kadının eserleri, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi bahçesinde sergilenerek satışa sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılıştaki konuşmasında, kurslarda eğitim gören kadınların eserlerini sergilerle satışa sunarak satış yapmalarına ve buradan gelir elde etmelerine imkan sağladıklarını söyledi.

Kurslarla kadınların sosyalleşmesine de katkıda bulunduklarını anlatan Tahmazoğlu, "Onların ev ekonomilerine katkı sağlamayı hem de bu güzel sanatın devamını sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada güzel diyaloglar içerisinde streslerini de atıyorlar. İnşallah devamını da getireceğiz." dedi.