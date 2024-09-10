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        Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde down sendromlu iki gencin asker olma hayali, Kaymakam Mehmet Soylu tarafından gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:17
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        Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde down sendromlu iki gencin asker olma hayali, Kaymakam Mehmet Soylu tarafından gerçekleştirdi.

        Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Bedirhan Kaya ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı.

        İki gencin babaları Hüseyin Kaya ile Şehmus Kuş, bu konuda Kaymakam Soylu'dan destek istedi.

        Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen gençler, üniforma giyip temsili askerlik yaptı.

        Yemin törenine Kaymakam Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile askeri personel ve aileler katıldı.

        Soylu, gençlere askerlik hizmet anısına dair belgelerini takdim etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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