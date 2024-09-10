Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu

Yemin törenine Kaymakam Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile askeri personel ve aileler katıldı.

Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen gençler, üniforma giyip temsili askerlik yaptı.

İki gencin babaları Hüseyin Kaya ile Şehmus Kuş, bu konuda Kaymakam Soylu'dan destek istedi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Bedirhan Kaya ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde down sendromlu iki gencin asker olma hayali, Kaymakam Mehmet Soylu tarafından gerçekleştirdi.

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