Gaziantep'te trafik yön levhalarının çalındığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik yön levhalarını çaldığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İslahiye ilçesinde devriye faaliyeti esnasında Tandır-Huzurlu yaylası yolunda bulunan trafik yön levhalarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden sökülerek alındığını tespit etti.

Olay ile ilgili yapılan araştırmada levhaların O.Ç. tarafından çalınıp hayvan ağılında gizlediği belirlendi.